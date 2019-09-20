В пятницу, 20 сентября, в Верховной Раде приняли евроинтеграционный законопроект № 1068, который призван внедрить т.н. промышленный безвиз с ЕС. Его поддержал 291 народный депутат Украины.

Документ представила парламентарий от "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

"Суть этого законопроекта заключается в том, что мы окончательно закрепляем принцип добровольности стандартов. Стандарты уже добровольные с 2015 года, когда вступил в силу новый закон о стандартизации, поэтому я хочу обратить внимание зала еще раз, что мы не отменяем стандарты. Сами стандарты остаются, но их соблюдение теперь будет окончательно добровольным. Все экологические нормы, нормы безопасности непищевой продукции и другие должны регулироваться законами, постановлениями и приказами государственных органов", - пояснила Пидласа.

По ее словам, закон вступит в силу через год, а до того времени "все экологические стандарты, которые кто-то до сих пор использует, хотя они не обязательные, будут имплементированы в нормативно-правовые акты".

Ранее во время обсуждения законодательного акта звучало, что этот документ даст возможность Украине присоединиться к так называемому договору АСАА, что в том числе позволит торговать со странами-членами ЕС товарами промышленного производства на равных.

Как сообщала "Страна" 12 сентября, в Верховной Раде приняли законопроекты о введении института авторизированного экономического оператора и о режиме общего транзита с ЕС.

Также планируется присоединиться к так называемой системе NCTS, которая предусматривает для возможность обмена таможенной информацией с 35 странами мира, в системе онлайн. Эта система предполагает, что сотрудники таможни в Украине будут видеть абсолютно всю историю движения товаров в тех странах и передавать имеющуюся информацию партнерам.

Напомним, что народные депутаты отвергли окончательную отмену депутатской неприкосновенности, не проголосовав "за" законопроект №1009. Его не поддержали не только фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Оппоблока" полным составом, но и 44 парламентария "Слуги народа".