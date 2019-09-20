Контракт с российским "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину может быть подписан только на рыночных условиях. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 30 сентября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы пришли к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, напрямую логично связана", - сказал он, комментируя итоги состоявшихся днем ранее трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Ранее "Страна" сообщала, что 19 сентября Россия предложила Украине возобновить прямые поставки газа.

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