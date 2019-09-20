Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 20 сентября 2019 года упал до 24,4363 грн/$1, то есть ниже психологической отметки в 24,5 грн/$1. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Напомним, что на сегодня официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,6176 грн за доллар против 24,66985 грн за доллар в четверг.

Справочный курс - среднее курсовое значение валютной пары гривна/доллар по сделкам до 12 часов. Информацию о среднем курсе межбанковского рынка используют компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, для прогнозирования денежных потоков. Население интересуется тенденциями на межбанке, чтобы оптимизировать валютную корзину своих накоплений.

"Страна" писала, что сегодня происходит с курсом на межбанке, в обменках и банках.

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