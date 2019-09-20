Глава офиса президента Андрей Богдан считает, что Нацгвардию нужно разделить на три части - под руководство МВД, Минобороны и президента. Об этом сообщает BBC News Украина.

"Национальная гвардия - это совокупность различных подразделений. Мы считаем, что часть Национальной гвардии может и должна остаться в МВД. Часть боевых подразделений, участвующих в военном конфликте на Востоке, должна быть переподчинена Министерству обороны или Генеральному штабу. А часть подразделений - напрямую президенту", заявил Богдан.

По данным издания, после представления законопроекта о подчинении Нацгвардии главе государства, Аваков приходил на встречу к президенту Владимиру Зеленскому и угрожал своим увольнением.

На встрече Авакова и Зеленского также присутствовал Богдан, которому, по информации авторов статьи, принадлежит идея о разделении Нацгвардии, хотя он и уверяет, что все реформы силового блока - инициатива президента.

После этой встречи реформу поставили на паузу, но не отказались от нее. В МВД заявляют, что НГУ и так находится в президентской вертикали: "президент по Конституции является верховным главнокомандующим ВСУ".

В министерстве называют минусы вывода структуры из состава МВД. В первую очередь, это поставит под сомнение целесообразность службы гвардейцев-добровольцев, осложнит взаимодействие НГУ с полицией и создаст проблемы в процессе бюджетирования и управления.

Источники из окружения Авакова считают, что идея политическая и направлена ​​"усилить влияние президента и его офиса и ослабить влияние министра МВД".

В свою очередь Богдан намекает, что основной вопрос вокруг ситуации с Аваковым, сможет ли он играть по правилам команды Зеленского.

Ранее "Страна" писала о том, что Аваков разместил фото с замаскированными снайперами Нацгвардии.

Также мы сообщали, что в Запорожье бойцу Нацгвардии выстрелили в спину из пистолета.