Сегодня Днепровский суд Киева будет избирать меру пресечения Алексею Белько - атошнику, который 18 сентября захватил и обещал подорвать мост Метро.

Несмотря на то, что Белько парализовал движение в Киеве на пять часов и открыл на мосту стрельбу, глава МВД Арсен Аваков объявил, что берет его на поруки. При этом министр признал, что военный был под воздействием наркотиков.

Тем не менее за Белько вступилось еще и министерство по делам ветеранов. Поэтому высока вероятность того, что суд сегодня отпустит Белько под личное обязательство.

Хотя не исключено, что его направят и на психиатрическую экспертизу. Вопросы к ментальному здоровью Белько возникают при просмотре видео с его допросом.

"Страна" следит за судебным заседанием в режиме онлайн.

Прямая трансляция из суда по Белько

15:39 "В 2014 году Белько прибыл из аннексированного Крыма и принял участие в АТО, где провел три года", - адвокат считает это смягчающим обстоятельством. Также он напомнил, что его уволили из армии. "Он был в отчаянии под грузом своих проблем", - говорит защитник.

15:33 "Есть психологические основания, которые не могут позволить поместить подозреваемого под стражу, в СИЗО", - адвокат.

15:27 Слово у защиты. Адвокат не согласен, что Белько может скрываться от следствия. И говорит, что он загеристрирован в Киеве. Отметим, что это до суда подтверждал и Белько. Однако он говорил, что по адресу регистрации не проживает.

15:17 Суд спрашивает, нельзя ли потребовать для Белько более мягкой меры пресечения. Прокурор отвечает, что можно было бы попросить для него домашний арест, но у Белько нет постоянного места проживания и длительных социальных связей. Что жил атошник в последнее время в своем автомобиле.

Звучит так, будто и суд, и прокурор изо всех сил пытаются найти зацепку, чтобы не сажать Белько в СИЗО.

15:16 Судья требует у обвинителя доказать обоснованность подозрения, не раскрывая деталей, "тайны следствия".

15:15 Прокурор заметно нервничает.

15:11 Требуют 60-дневного ареста без внесения залога, поскольку Белько подозревают в совершении тяжкого преступления с угрозой насилия. Судья требует доказательств.

15:06 Прокурор подтвердил, что Белько был дважды судим в Симферополе - то есть еще до событий в Крыму 2014 года.

15:04 Обвинитель официально заявил, что Белько стрелял по полицейскому квадрокоптеру. Напомним, ранее глава киевской полиции Андрей Крищенко говорил, что это он стрелял в отбойник.

15:00 Прокурор начал зачитывать ходатайство. Говорит, что Белько, остановившись на посту, начал стрелять через крышу автомобиля, создавая угрозу поездам метро и жизни людей.

14:55 Авакова, который обещал взять Белько на поруки, в зале суда нет. Но пришел его представитель - адвокат Тарасов. Еще один поручитель - Яна Зинкевич. Третий - командир "Корда". Суду передано письмо министра внутренних дел.

14:54 Белько не смог внятно ответить, когда он был задержан. Сказал только "да" на вопрос судьи.

14:53 Заявил, что был судим, но статьи погашены - судимости сняты.

14:51 У Белько только среднее образование - 11 классов. Разведен. Говорит, что его ребенок живет в Крыму. Имеет статус переселенца.

14:49 Адвокат - Сергей Полищук.

14:48 Прокуратура просит для Белько 60 дней ареста без залога.

14:44 Белько завели в стеклянный бокс. С ним общаются журналисты. Он в той же зеленой кофте, что и на мосту. Снова говорит, что его кто-то преследовал.

14:24 Приехал глава С14 Евгений Карась. Напомним, ранее соратник Карася, подозреваемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько, приветствовал скорое освобождение Белько.

14:09 Заседание еще не открылось.

14:00 На заседание приехала нардеп от "Евросолидарности" Яна Зинкевич.