Во фракции "Слуга народа" пояснили, что законопроект №1009 19 сентября не приняли во втором чтении из-за "информационной спецоперации" некоторых политических сил. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отметим, что законпроект №1009 о внесении изменений в законодательные акты об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства предусматривает право НАБУ и ГБР на прослушку.

"Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали. А потому что это касалось лично их, конечно, это было легко сделать. Мы сегодня на собрании фракции это продискутировали. И оказалось, что это была просто спецоперация информационная, психологичная", - сказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

По его словам, все это произошло из-за нормы о том, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

"Люди сначала использовали отмену депутатской неприкосновенности как лозунг, говорили: смотрите, мы голосовали, мы – "за", зная, что в Уголовном кодексе фактически неприкосновенность осталась. А сейчас, когда мы хотим отменить все, как обещали, они говорят: нет, давайте подождем, подумаем, что мы будем как простые люди ходить, и правоохранительные органы смогут с нами делать то, что они могут делать с обычными людьми", - сказал Арахамия.

По его словам, в "Слуге народа" нет противников этого законопроекта. Те, кто не проголосовал за него 19 сентября были дезинформированы и сейчас сожалеют о случившемся.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, какие изменения вносит законопроект № 1009. Среди них отмена возможности выхода под залог крупным коррупционерам, а также предоставление правоохранителям права обыскивать и прослушивать нардепов.

Мы также писали, что во время голосования за документ произошел казус: Разумков остановил процедуру, увидев, что не хватает голосов за. После этого в Раде возник спор, можно ли считать состоявшимся голосование за проект закона. Разумков сказал, что за документ было отдано лишь 196 голосов потому, что после его распоряжения остановить голосование часть депутатов уже не голосовала. В итоге его вернули профильный комитет на доработку.