Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Уточняется, что документ будет опубликован сегодня.

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", - заявил Глаз.

Договоренности с еврочиновниками подразумевают снижение стоимости шенгенских виз с 60 евро до 35, а сами документы будут выдавать за 10 дней.

Отметим, Беларусь и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.

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