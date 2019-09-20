Вечером в четверг, 19 сентября, в Голосеевском районе Киева произошла драка в ресторане. В присутствии детей, чуть не перейдя в поножовщину, муж избил ревнивую жену. Об этом сообщает Информатор.

По словам сотрудников заведения, у них отдыхала компания из двух мужчин и двух женщин с ними также было двое детей.

Одна пара была в состоянии алкогольного опьянения и начала вести себя вызывающе. Жена приревновала своего возлюбленного к другой женщине и они начали выяснять отношения прямо в ресторане.

Муж нанес женщине несколько ударов, после чего за нее вступился сосед по столу. Тогда агрессор схватил со стола нож и стал угрожать им окружающим. В этот момент администратор нажала тревожную кнопку и по адресу прибыли представители охранной фирмы.

Неадекватного посетителя удалось успокоить с применением силы, после чего на место вызвали полицию. К этому времени другие посетители забрали детей и покинули заведение, а избитая жена стала на защиту своего мужа и бросалась на охрану и съемочную группу.

В пьяной потасовке пострадали только ее зачинщики, остальные отделались испугом от увиденного. Неадекватного мужчину передали патрульному экипажу для выяснения обстоятельств.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: youtube.com/informator.ua

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