Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак будет уволен. Об этом в интервью изданию Экономическая правда заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Новак мне сказал, что Богдан Юлик на этой неделе по собственному желанию ушел. Сегодня я узнаю, что он якобы пошел на какие-то больничные. Если меня будут вводить в заблуждение в таких элементарных вещах, где есть запрос общества и скандал на скандале был с этим Юликом, я считаю, что это попытка меня политически подставлять. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемося", - подытожил Криклий.

Отметим, что Богдан Юлик был фигурантом скандала, связанного с разделением дорог в Тернопольской области на куски по 40 метров во избежание тендеров.

В то же время, еще вчера Криклий в интервью Фокусу говорил, что Новак сам хочет уйти. "Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", – сказал он.

Поляк Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. С 2011-го по 2013 год Новак возглавлял министерство транспорта Польши.

Напомним, что Криклий был назначен министром инфраструктуры Украины 29 августа этого года. После своего назначения он анонсировал замену эскалаторов на Центральном вокзале Киева.

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