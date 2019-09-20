В пятницу, 20 сентября, в Киеве неизвестные сообщили о минировании десятков торговых центров, жилых домов, детских садов, мостов и посольства США. Об этом сообщает "Информатор".

Информацию о минировании неизвестные прислали на электронную почту киевской полиции в 08:09. Среди объектов, где, по данным анонимов, размещены бомбы, - Посольство США в Украине и все мосты Киева. Кроме того, это жилые дома, больницы, ТЦ и детские сады.

Жилые дома: проспект Генерала Ватутина, 3а, улица Привокзальная, 2а, переулок Богдана Хмельницкого, 4, переулок Яновского, 4б, улица Кемеровская, 67, улица Антоновича, 66, улица Кудряшова, 15, улица Боголюбоава, 31, улица Пчелки, 5, Московская площадь, 3, улица Николая Закревского, 95а, переулок Ахтырский, 4, проспект Победы, 67, улица Марины Расковой, 19.

Роддомы и больницы: Киевский роддом №1 по адресу улица Арсенальная, 5, Киевский роддом №2 по адресу улица Мостицкая, 11, Киевский роддом №3 по адресу улица Василия Кучера, 7, Киевский роддом №5 по адресу проспект Лобановского, 2, Киевский роддом №6 по адресу улица Петра Запорожцка, 26а, Городская клиническая больница №4 по адресу улица Соломенская, 17, Городская клиническая больница №5 по адресу улица Отдыха, 11, Онкологический центр городская клиническая больница №11 по адресу ули ца Рогозовская, 6.

Детсады: "Планета детства", Baby Star, "Аристотель", "Монтессори", "Орленок", "Осокорки", "Подснежники", "Лесной звоночек", "Радуга", "Ромашка", "Гроно".

Торговые центры: Gulliver, Ocean Plaza, Globus, Retroville, Метроград, Комод, ЦУМ, Art Mall, Проспект, Караван, Метрополис, Квадрат, Аркадия, Dream Town, Лимон, New Way, Rive Gauche, Магеллан, Атмосфера, Променада, Украина.

Напомним, 19 сентября в Киеве сообщили о заминировании всех мостов, роддомов и ТРЦ.

Также мы писали, что 18 сентября в Киеве "заминировали" 100 зданий.