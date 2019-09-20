Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая находится в частной московской клинике с раком мозга, на днях почувствовала себя значительно лучше.

Ее перевели из реанимации в обычную терапевтическую палату. Также поступают сведения о том, что 48-летняя Заворотнюк, несмотря на опухоль мозга, перенесенную кому и четвертую стадию болезни, получила шанс на выздоровление.

Российские СМИ дают противоречивую информацию о состоянии здоровья актрисы. Что из этого правда и что известно в настоящее время - читай в материале "Страны".

Шанс на выздоровление

"Няне Вике" врачи поставили диагноз - глиобластома (неоперабельный рак мозга) еще в апреле. С 15 сентября актриса находилась в глубокой коме в московской клинике. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, чтобы облегчить боли. В прессе сообщали о том, что Заворотнюк частично парализовало, а счет идет на дни. Сообщалось, что лечение ей противопоказано, медики говорили о пневмонии и полиорганной недостаточности. Поэтому было логичным, что специалисты могли назначить лишь паллиативное лечение или попросту говоря уход, направленный на уменьшение боли.

Глиома - самая распространенная опухоль головного мозга, которая поражает нервные клетки головного мозга и очень быстро развивается. От этой болезни в возрасте 41 года скончалась известная певица Жанна Фриске.

Несмотря на неутешительные прогнозы и данные, что актрисе становится хуже, 18 сентября она пришла в сознание и начала самостоятельно дышать. Ее оставили под наблюдением врачей, а в СМИ появилась информация о возможном выздоровлении актрисы.

При этом родственники отказываются предоставить официальную информацию о состоянии здоровья Заворотнюк. Они не подтверждают, но и не опровергают ее болезнь. Кроме того, они пошли на крайние меры, чтобы отгородиться от внимания назойливых папарацци - поставили в клинике на этаже охрану, которая пропускает в палату лишь ограниченное количество близких родственников.

А была ли кома у Заворотнюк?

19 сентября бизнесмен Никита Могутин сообщил, что Заворотнюк не выходила из комы, потому что никогда не была в ней или при смерти. Всю историю с полиорганной недостаточностью и параличем придумал скандальный продюсер Андрей Разин, который хотел просто хайпануть на истории болезни Анастасии.

Информация появилась в Telegram-канале Baza.

По словам Могутина, правда в том, что Заворотнюк больна и проходит курсы лучевой терапии. Ее организм тяжело реагирует на процедуры, поэтому чувствует она себя плохо. Лечение звезды покрывает страховой полис, поэтому ее родные не нуждается в деньгах.

Фото: tlgrm.ru/channels/bazabazon

Тем временем история болезни Заворотнюк начинает обрастать все более нелепыми домыслами и слухами. В интернете появляются пророчества гадалок, экстрасенсов и астрологов о здоровье Заворотнюк.

Телеведущий и муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев посоветовал родным Анастасии сделать то, на что у него когда-то не хватило сил - выступить с официальным заявлением перед публикой. По словам Дмитрия, это нужно сделать не для того, чтобы привлечь внимание, которого и так достаточно, а чтобы освободить семью от ненужных забот. Он считает, что правдивая информация поможет сосредоточиться на помощи любимому человеку, вместо того, чтобы комментировать выдумки, которые сейчас множатся. Об этом он рассказал в эфире программы "Пусть говорят". Он также назвал два сходства в историях болезни Фриске и Заворотнюк - рождение ребенка и молниеносное развитие онкологии.