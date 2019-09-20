Ватикан рассматривает возможность слияния Украинской греко-католической церкви с Православной церковью Украины.

Как "Стране" стало известно из собственных источников, если Константинополь возьмет на себя обязательство по переведению Православной церкви Украины в католическую зону влияния, то Ватикан готов рассмотреть такой сценарий.

Предпосылки к этому уже есть. Так, 16 сентября в Риме патриарх Варфоломей встретился с главой УГКЦ Святославом (Шевчуком). На ней стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии экуменизма (сближения различных христианских конфессий - Ред.). В частности, был поднят вопрос о создании смешанной комиссии, способной наработать предложения православного и католического сообществ.

Не исключено, что возможное слияние греко-католков с ПЦУ будет обсуждаться именно на этой площадке. И если там наметятся подвижки - то в дело может включиться и Ватикан.

Напомним, Варфоломей пообещал никогда не вмешиваться в дела ПЦУ.

Также мы писали, что глава УГКЦ будет просить у Папы Римского статус патриархата для церкви.