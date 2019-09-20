Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер дал несколько советов президенту Украины перед переговорами Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в твиттер-микроблоге американского дипломата.

В первую очередь он посоветовал ему быть проще. "Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайтесь Рудольфа Джулиани (экс-мэр Нью-Йорка, личный адвокат Трампа - Ред.)", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/steven_pifer

Как сообщала "Страна", в Вашингтоне подтверждают, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского может состояться уже на следующей неделе. Она, вероятно, пройдет на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ранее спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер поделился, чего ждать от встречи президента Украины с главой США.