Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и неназванного иностранного лидера, из-за которого сотрудник американской разведки подал накануне жалобу своему руководству, касался Украины. Об этом со ссылкой на два источника пишет Washington Post.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с неким иностранным лидером дал настораживающее обещание. Теперь стало известно, что оно касалось Украины.

Однако все еще остается загадкой, был ли тем самым "неназванным лидером" украинский президент Владимир Зеленский. Однако за несколько недель до появления обращения Трамп действительно беседовал по телефону с Зеленским.

Отметим, что после прослушивания телефонного разговора агент разведки подал официальную жалобу своему руководству. Генеральный инспектор разведывательных служб США Майкл Аткинсон посчитал жалобу заслуживающей доверия и уведомил об этом комитеты Конгресса США по надзору.

Напомним, вчера, 19 сентября, в Белом доме подтвердили, что встреча Зеленского и Трампа состоится на следующей неделе.

Также мы писали, что адвокат Трампа Джулиани признал, что просил Украину завести дело против Байдена.