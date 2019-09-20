Киево-Святошинский суд Киевской области отпустил из-под стражи двух подозреваемых (в том числе возможного организатора) по делу об убийстве директора компании "Капарол Украина" Павла Зможного, которое было совершено еще в 2016 году, а раскрыто два дня назад. Также суд арестовал одного подозреваемого и еще четверых отправил под домашний арест. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, решение было принято 19 сентября. В частности, судья Киево-Святошинского суда Максим Медведский отпустил двух подозреваемых - Редькина и Липского.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии их под стражу, не избрав им никакой меры пресечения. При этом Медведский своим решением арестовал только одного подозреваемого - Стеблянку.

В то же время судья этого же суда Людмила Ковальчук также отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры о взятии под стражу остальных 4 подозреваемых по делу и отправила их под домашний арест.

В целом по делу об убийстве проходят 7 фигурантов. По данным источника, за решение по Редькину и Липскому судья Медведский получил 120 тысяч долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что директора компании по производству лакокрасочной продукции "Капарол" застрелили во время прогулки с собакой 20 сентября 2016 года в селе Крушинка в Васильковском районе Киевской области.

Также мы сообщали, что подозреваемые в убийстве директора "Caparol Украина" оказались причастны к расправе над главным рекламщиком метро Киева.