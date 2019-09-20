Руководителем аппарата Верховной Рады назначен Вячеслав Штучный, который ранее работал заместителем главы госохраны Украины.

За такое решение проголосовали 340 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу, 20 сентября.

В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО). С января 2018 года он - внештатный советник министра иностранных дел.

Согласно биографии, розданной народным депутатам, с октября 2015 года по май 2019-го Штучный был физическим лицом-предпринимателем. В 2017-2018 годах он был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

В этот же период он стал доцентом кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел и помощником ректора. Он также является директором Института Управления госохраны КНУ им. Тараса Шевченко.

Вячеслав Штучный. Фото: bestin.ua

Как сообщала "Страна", первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин подтвердил, что все-таки написал заявление об увольнении. Он также заявил, что намерен баллотироваться в мэры Мариуполя.

Напомним, что в Кабмин также назначили 14 новых заместителей министров.