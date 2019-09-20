Заместителя главы госохраны назначили руководителем аппарата Рады
Руководителем аппарата Верховной Рады назначен Вячеслав Штучный, который ранее работал заместителем главы госохраны Украины.
За такое решение проголосовали 340 народных депутатов на пленарном заседании парламента в пятницу, 20 сентября.
В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО). С января 2018 года он - внештатный советник министра иностранных дел.
Согласно биографии, розданной народным депутатам, с октября 2015 года по май 2019-го Штучный был физическим лицом-предпринимателем. В 2017-2018 годах он был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).
В этот же период он стал доцентом кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел и помощником ректора. Он также является директором Института Управления госохраны КНУ им. Тараса Шевченко.
Вячеслав Штучный. Фото: bestin.ua
Как сообщала "Страна", первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин подтвердил, что все-таки написал заявление об увольнении. Он также заявил, что намерен баллотироваться в мэры Мариуполя.
Напомним, что в Кабмин также назначили 14 новых заместителей министров.