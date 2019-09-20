В субботу, 21 сентября, в столичном Октябрьском дворце состоится премьера музыкальной комедии антрепризного Театра Александра Меламуда "Весна для Гитлера".

О новой постановке рассказал киевский бизнесмен, создатель Театра и исполнитель одной из ролей в новой постановке Александр Меламуд.

"Мюзикл должен быть легкий и веселый. Это будет совершенно потрясающий спектакль, очень музыкальный, очень смешной. Нам очень тяжело репетировать, на самом деле, потому что мы сами читаем текст и валимся со смеху", - рассказал Александр Меламуд.

По словам Меламуда, идея этой постановки просто пришла - захотелось сделать именно этот мюзикл. Он добавляет, что спектакль будет очень смешной. Также бизнесмен отмечает, что зрителей ждет шоу высшей пробы.

"Мы и "Серенадой Солнечной долины", и "Драконом" доказали и, я надеюсь, "Весной для Гитлера" докажем, что Театр Александра Меламуда – это бренд. У нас не будет проходных спектаклей, примитивной игры актеров. Наша цель - создать хороший качественный проект. Дорогой, с хорошими декорациями, костюмами, актерами", - поясняет Меламуд.

Напомним, громкая премьера музыкальной комедии состоится 21 сентября в 19:00 в Октябрьском дворце. История разворачивается вокруг разорившегося продюсера. Потерпев немало неудач, он решает запланировать свое фиаско.

Зрителей ждет увлекательный сюжет, много смеха, уникальные декорации и костюмы, живая музыка. Звездный состав: Остап Ступка, Алексей Вертинский, Алексей Суханов, Александр Меламуд, Людмила Смородина, Вячеслав Никоноров, Мирослава Филиппович.

Билеты можно приобрести в кассах города Киева или онлайн на сайтах: Сoncert.ua, Рarter.ua, Кontramarka.ua.

Напомним, ранее о премьере "Весна для Гитлера" рассказывал актер Алексей Вертинский, который исполнит роль режиссера.

Также мы писали, что уже 6 октября антрепризный Театр Меламуда снова покажет скандальный спектакль "Дракон" о темной стороне человека.