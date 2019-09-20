В четверг украинские депутаты провалили окончательную отмену депутатской неприкосновенности, не поддержав президентский законопроект №1009. Голосование провалили не только фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Оппоблока" полным составом, но и 44 "слуги народа".

"Страна" опросила депутатов партии "Слуга народа" по поводу вчерашнего голосования.

Игорь Васильев, депутат партии "Слуга народа":

- Я голосовал за этот закон, потому что у меня нет к нему вопросов, я считаю его прогрессивным и нужным. Я не понимаю, почему, появились правки непосредственно во время принятия решения, потому что была возможность обсудить на комитетах и там задать уточняющие вопросы. Некоторые коллеги почему-то хотели, чтобы еще три месяца их не прослушивали. Я не понимаю этого. Что они за эти два месяца хотели наговорить? То есть, до Нового года ты рассказываешь, а в ровно в полночь начинают прослушивать? Вот этот момент я не понял, потому что я глупостей и секретов по телефону не рассказываю.

Марьяна Безугла, депутат партии "Слуга народа":

- Я голосовала за этот закон. Мы не провалили, а отправили на доработку. Это рабочие моменты.

Игорь Негулевский, депутат партии "Слуга народа":

- Я лично удержался, потому что, как по мне, плохо прописана пояснительная записка и у моих коллег есть вопросы к закону. Мы все прекрасно понимаем, что нужно дать право на прослушку НАБУ, но нужно четко прописать какой суд будет давать разрешение. Всю ночь у нас баталии были по этому поводу, у нас даже сейчас дискуссии, но я могу сказать, что уже есть 270 голосов "за", потому что "Голос" тоже поддержит этот закон.

Никита Потураев, народный депутат от фракции "Слуга Народа":

- Спикер Верховной Рады перенес голосование по закону для того, чтобы более подробно обсудить этот законопроект. Разумков увидел, что законопроект требует дальнейшего обсуждения учитывая мнение других фракций парламента. Этот законопроект очень важный и законопроект требует дополнительного обсуждения, именно поэтому, спикер его отправил на повторное второе чтение. Сейчас в парламенте идет обсуждение законопроекта.

Александр Дубинский, депутат от фракции "Слуга Народа":

- Я не голосовал, так как считаю, что этот законопроект нужно дорабатывать. Этот документ очень сильно расширяет права правоохранительных органов, дает возможность держать человека "на крючке" уголовным делом, бесконечно не ограничивая сроками прекращения уголовного дела из-за недорасследования. Не знаю, почему законопроект вынесли в зал, если он недоработан и так считает много депутатов. Я не спикер, я читаю законопроект, за который я голосую, в данной версии я этот законопроект поддержать не могу.

Кстати, антикоррупционер Виталий Шабунин приводит список 44 депутатов "Слуги народа", которые не поддержали законопроект №1009:

Аликсийчук А.В.

Березин М.Ю.

Богданец А.В.

Васильев И.В.

Васильковский И.И.

Володина Д.А.

Горенюк А.А.

Грищук Р.П.

Диденко Ю.А.

Забуранная Л.В.

Кириченко Н.А.

Кицак Б.В.

Колев А.В.

Кузьминых С.В.

Микиша Д.С.

Негулевский И.П.

Пашковский М.И.

Рублев В.В.

Саладуха О.В.

Скороход А.К.

Тарасов А.С.

Ткаченко А.Н.

Фриз И.П.

Чернев Е.В.

Шол М.В.

Аллахвердиева И.В.

Андреевич З.М.

Безгин В.Ю.

Василевская-Смаглюк А.Н.

Герасименко И.Л.

Грищенко Т.М.

Драбовский А.Г.

Иванисов Р.В.

Ковальчук А.В.

Костин А.Е.

Ляшенко А.А.

Мариковский А.В.

Марченко Л.И.

Матусевич О.Б.

Репина Е.А.

Савченко А.С.

Соломчук Д.В.

Тимофийчук В.Я.

Чернявский С.М.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, какие изменения вносит законопроект № 1009. Среди них отмена возможности выхода под залог крупным коррупционерам, а также предоставление правоохранителям права обыскивать и прослушивать нардепов.

Мы также писали, что во время голосования за документ произошел казус: Разумков остановил процедуру, увидев, что не хватает голосов за. После этого в Раде возник спор, можно ли считать состоявшимся голосование за проект закона. Разумков сказал, что за документ было отдано лишь 196 голосов потому, что после его распоряжения остановить голосование часть депутатов уже не голосовала.

Напомним, что абсолютное большинство украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с нардепов.

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