Нардепы Николай Тищенко и Артем Культенко не смогли ответить на вопрос журналистки, кто стал новым главой Минздрава, хотя они голосовали за состав нового правительства. Видео беседы с народными избранниками опубликовано в микроблоге "Радио Свобода" в Тwitter.

Вместо ответа на вопрос нардеп от президентской политсилы "Слуга народа" известный ресторатор Николай Тищенко посоветовал парламентской журналистке Радио Свобода "попить водички".

"Попейте водички, вам полезно", - сказал Тищенко. А Культенко добавил, что "с радостью давал бы комментарии всем журналистам", но не понимает, зачем ему задают такие вопросы.

Журналистка пыталась объяснить, что общественность обеспокоена тем, что нардепы от "Слуги народа" не читают законопроекты, за которые голосуют. Поэтому она проверяет, знают ли они фамилии тех, за кого отдали голоса.

"А кто вы такая, чтобы проверять? Мой отец или жена?", - возмутился Тищенко.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

Напомним, 47-летний Николай Тищенко владеет сетью ресторанов "Наша карта", в которую входит семь заведений.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп-ресторатор Тищенко снял гипс с руки, которую ему сломали во время выборов.

Также мы сообщали, что "опубликовано видео жарких танцев Тины Кароль с Николаем Тищенко в Новогоднюю ночь.