В проекте бюджета Украины на 2020 год, предложенном Кабмином, предлагается уменьшить расходы на субвенции на жилье для детей-сирот, бюджетные места в вузах и внешкольное образование, но увеличить объем трат на ГБР, Офис президента и СНБО.

Об этом в Facebook сообщил бывший первый заместитель генпрокурора, нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Друзья, обратите внимание на предлагаемое Кабмином перераспределение бюджетных расходов: отобрать у детей-сирот, учителей, преподавателей и ученых и передать ГПУ, ГБР, СНБО и прочим силовым структурам. Ну и Офису Президента... Похоже, обещанное партией власти снижение тарифов, как и повышение социальных выплат, так и останутся предвыборными обещаниями", - написал Кузьмин.

Он отметил, что "Оппозиционная платформа" готовит альтернативный проект бюджета, в котором будет предусмотрено увеличение социальных выплат.

Скриншот: Facebook/ Ренат Кузьмин

Напомним, в Минсоцполитики ранее обещали, что сокращение средств на субсидии в бюджете не приведет к уменьшению количества их получателей.

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