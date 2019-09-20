В пятницу, 20 сентября, в Верховной Раде приняли к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год. Об этом передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Министр финансов Украины Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы и высказали свое мнение о документе.

"Бюджет - это финансовый документ. Он должен быть реалистичным... Наша задача - сделать так, чтобы не на один год увеличить зарплаты и потом опять загнать Украину в кризис, а для того, чтобы развить экономику. Чтобы это увеличение и образования, и медицины, и зарплат, и пенсий, которые заслуживают наши пенсионеры, было устойчивым и на много лет", - в заключение заявила Маркарова.

Она призвала народных депутатов поддерживать инициативы правительства, в частности, законопроекты о концессии, о приватизации, которые, по словам министра, дадут возможность перейти от 3% до 5% роста ВВП.

Мы разбирались, почему в новом проекте бюджета нет ни денег от налоговых реформ, ни рывка экономики. Половину доходов бюджета съедают долги, еще четверть - затраты на армию и силовиков. Не в восторге от проекта бюджета даже некоторые представители "Слуги народа".