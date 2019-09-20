Мы являемся свидетелями, как торговля автомобильными запчастями на рынках уходит в прошлое. Сегодня детали и даже целые агрегаты можно заказать в сети. При этом многие водители по старинке приобретают необходимые запчасти в сомнительных магазинах или на рынках. В действительности покупать запчасти в специализированных интернет-магазинах просто и безопасно. Онлайн-платформа Avto.pro, специализирующаяся на продажах запчастей, делится полезными советами с автолюбителями.

Методики поиска

Главными достоинствами интернет-магазинов автомобильных деталей является простота поиска и возможность быстрого подбора аналогов. Напоминаем, что аналогами называют близкие к OEM-комплектующим запчасти, которые могут выступать в качестве замены. Есть еще одна категория запчастей: восстановленные. В большинстве случаев аналоги и восстановленные запчасти дешевле оригинальных компонентов, вследствие многие в первую очередь рассматривают именно такую покупку. Вести поиски можно по:

● Артикулу запчасти;

● Параметрам транспортного средства: марке и модели, году выпуска, характеристикам двигателя, комплектации (в отдельных случаях).

В продвинутых интернет-магазинах обычно не встречается поиск по VIN-коду - его полностью заменил поиск по артикулу, который выбит или пропечатан на детали. От варианта с VIN-кодом он отличается простотой, ведь покупателю не нужно выбирать товар из множества категорий и подкатегорий. Точность поиска очень высока. А вот поиск запчастей по параметрам автомобиля может занять длительное время.

Укажите, что вам нужно

Как это работает: автолюбитель переходит в каталог интернет-магазина автозапчастей, указывает марку и модель своего автомобиля, категорию запчасти, затем подкатегорию и выбирает нужную деталь. Ориентация в онлайн-каталогах интуитивно понятна, так как ассортимент разбит по маркам и моделям авто, категориям и товарным группам. Подходящие варианты покупатель выбирает во время поиска. Нужны тормозные колодки? Искать стоит в категории «тормозная система». Диск сцепления? Очевидно, его можно найти в категории «сцепление».

Результат поиска обычно представлен в виде списка, включающего в себя название запчасти, артикулы, цены, некоторую информацию о продавцах, иногда и краткое описания товаров. Мы советуем обращать внимание на цену. Даже в интернет-магазинах можно наткнуться на контрафакт, хотя основным местом его реализации считается рынок. Низкая цена является одним из маркеров подделки. Если цена ниже средней по первичному или вторичному рынку, высока вероятность, что недобросовестный продавец продает подделку.