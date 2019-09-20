Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева стала мамой троих детей. Накануне 41-летней гимнастка родила дочь. Отец малышки - бизнесмен Игорь Дубинский, который ранее был киевлянином, а теперь живет в США.

Первое фото с новорожденной дочерью Лилия Подкопаева опубликовала в Instagram. "Вселенная", - написала она в соцсети.

Фото: instagram.com

Стоит отметить, что в конце августа Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский, вероятно официально оформили свои отношения. Информация об этом содержится на странице бизнесмена в соцсети.

Фото: facebook.com

Судя по другой опубликованной фотографии, где с новорожденной малышкой запечатлены ее счастливые родители, девочка появилась на свет путем кесарева сечения.

Фото: facebook.com/snidanok

Напомним, у Лилии Подкопаевой есть приемный сын Вадим и биологическая дочь Каролина.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что экс-виагра Санта Димопулос на 10 месяце беременности родила девочку.

Также мы сообщали, что в одном роддоме Херсона одновременно родились четыре двойни: шесть девочек и два мальчика.