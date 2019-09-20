Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки Украины (СВР), ранее он занимал должность заместителя начальника этого ведомства.

Соответствующие указы от 20 сентября 2019 опубликованы пресс-службой главы государства.

В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда ему присвоили звание генерал-майора. В 2017 году он был награжден Орденом Данилы Галицкого.

Валерий Евдокимов. Фото: news.liga.net

Как сообщала "Страна", сотрудница прокуратуры Киева Екатерина Сляднева была назначена заместителем главы Службы внешней разведки Украины. До середины февраля 2018 года она работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.

Напомним, что в Службе внешней разведки (СВР) определили порядок осуществления компенсационных выплат бывшим и действующим военнослужащим, лицам и членам их семей.