Владимир Зеленский назначил нового главного разведчика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки Украины (СВР), ранее он занимал должность заместителя начальника этого ведомства.
Соответствующие указы от 20 сентября 2019 опубликованы пресс-службой главы государства.
В 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда ему присвоили звание генерал-майора. В 2017 году он был награжден Орденом Данилы Галицкого.
Валерий Евдокимов. Фото: news.liga.net
Как сообщала "Страна", сотрудница прокуратуры Киева Екатерина Сляднева была назначена заместителем главы Службы внешней разведки Украины. До середины февраля 2018 года она работала в киевской прокуратуре заместителем начальника управления надзора в уголовном производстве.
Напомним, что в Службе внешней разведки (СВР) определили порядок осуществления компенсационных выплат бывшим и действующим военнослужащим, лицам и членам их семей.