Прокуратура просит Днепровский районный суд Киева арестовать экс-военнослужащего Алексея Белько, который вечером 18 сентября угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщается на сайте суда.

"Днепровский районный суд Киева сообщает, что 20 сентября 2019 в суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей... в отношении Белько А. Н., подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что наделавший шума экс-АТОшник подозревается по ч.2 ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение о минировании), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Суд уточняет, что рассмотрение ходатайства прокуратуры назначено на 14:00 в пятницу, 20 сентября.

Напомним, накануне стало известно, что полиция решила не привлекать Алексея Белько к ответственности по статье о подготовке теракта, а ограничиться более легкими статьями. Министр МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители впечатлились историей жизни подозреваемого и решили помочь ему преодолеть наркозависимость и дать еще один шанс.

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