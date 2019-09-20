Правительство впервые за долгое время не будет вносить в законопроект о Государственном бюджете изменений в Налоговый кодекс. Об этом, представляя законопроект о Государственном бюджете на 2020 год, сказала министр финансов Оксана Маркарова, сообщает Укринформ.

"Важно, что впервые мы не подаем под этот законопроект изменения в Налоговый кодекс, все доходы, которые учтены в этом бюджете, базируются на сегодняшних ставках", - сказала Маркарова.

Она отметила, что стратегическими целями правительства являются максимальное ускорение экономического роста и переход этого роста в благосостояние наших граждан. "Бюджет, который мы сегодня обсуждаем, базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и на тех макропоказателях, которые утверждены предыдущим Кабмином в мае 2019 года", - сказала Маркарова.

Она отметила, что в данном бюджете будет рост расходов по всем бюджетным сферам, однако для этого необходимы значительные шаги со стороны парламента. "Это и снижение коррупции, и приватизация госпредприятий, и запуск концессии для того, чтобы инвестиции зашли в Украину", - сказала Маркарова и напомнила, что данный документ является сбалансированным и реалистичным, предусматривает финансирование всех приоритетных расходов.

Напомним, что на сайте Рады появился текст законопроекта о госбюджете-2020. Документ предусматривает доходы государственного бюджета на 2020 год на сумму 1 079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн; расходы - на сумму 1170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн.

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