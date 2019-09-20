Командующий операциями ВВС США в Европе генерал Джеффри Хэрриган заявил журналистам, что у Вашингтона есть план для прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО. Об этом сообщает американское издание National Interest.

По словам Джеффри Хэрригана, если "российская агрессия" из Калининграда "потребует ответа США", то принятые Вашингтоном меры будут "многоэлементными, своевременными и эффективными". Как утверждает военный, США постоянно "отрабатывают подобные планы" и при необходимости приведут их в действие.

"Если нам придется уничтожить, например, Калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план", - сказал главнокомандующий, слова которого приводит Breaking Defense.

Издание отмечает, что "уникальное положение Калининградской области, находящейся между Польшей и Литвой, вдали от остальной части России, делает ее не только отличным командным пунктом, но и чрезвычайно уязвимой целью". Как считают эксперты, под "многоэлементным" ответом Джеффри Хэрриган мог подразумевать одновременное задействование ВВС, сухопутных войск, ВМС и кибератак.

По данным жисточников, в марте 2019 года стратегический бомбардировщик США В-52 имитировал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области. The National Interest ссылается на информацию независимого аналитика Стефана Уоткинса. Подобные ему эксперты могут отслеживать полеты военных самолетов с помощью своих транспондеров. Предполагаемая отработка удара проводилась во время переброски пяти бомбардировщиков с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана на авиабазу в Великобритании.

"Стратегический бомбардировщик ВВС США В-52H с бортовым номером 60-0024 вылетел с Барксдейла 14 марта 2019 года в 01:30, пролетел над Канадой, сымитировал нанесение удара ядерными крылатыми ракетами по территории Российской Федерации, развернулся в 60 милях от российского воздушного пространства и совершил посадку на базе королевских ВВС Великобритании Фэрфорд", - написал аналитик в Twitter. Позднее он уточнил, что отработкой удара занимались два бомбардировщика В-52. В Минобороны России пока никак не прокомментировали эту информацию.

Как сообщала "Страна", командир ПВО "ДНР" Цемах после обмена отправился на Донбасс. "Ура, дорогие мои, едем домой", - написала на своей странице Вконтакте его дочь Мария Левченко-Цемах под фотографией с отцом.

Напомним и видео полета российского истребителя пятого поколения Су-57.