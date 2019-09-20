Руководители национальной энергетической компании "Укрэнерго" прошли проверку на полиграфе в рамках расследования правоохранителями возможных нарушений при публичных закупках. Об этом сообщается на сайте компании.

"Временно исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук и другие топ-менеджеры компании прошли тестирование на детекторе лжи (полиграфе) в связи с обысками, которые 5 сентября проводило в офисе компании и в помещениях топ-менеджеров компании главное следственное управление Национальной полиции в Киевской области. Результаты исследования подтвердили достоверность показаний сотрудников, проходивших тестирование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверку проводили представители Всеукраинской ассоциации полиграфологов. Поводом для обысков, которые провели 5 сентября, стало предположение Нацполиции относительно возможных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года.

"При этом пока остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников "Укрэнерго" и какой вред они причинили", - отметили в компании.

Ранее "Страна" писала о том, что обыски в НЭК "Укрэнерго" связаны с нарушениями в ходе проведения торгов по закупке товаров и услуг для нужд компании, что причинило ущерб в 40 миллионов.

Также мы сообщали, что суд оставил низкие тарифы "Укрэнерго" для заводов Коломойского.