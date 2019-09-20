Шаман Александр Габышев, задержанный в четверг, 19 сентября, в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в краевой республиканский психоневрологический диспансер, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как уточняют в ведомстве, в больнице Габышеву проведут психиатрическую диагностику, которая "основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни". "В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - заявили психиатры.

Шаман Александр Габышев, который в марте направился пешим походом из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина", в четверг был задержан на трассе "Байкал" в Бурятии. По данным МВД по Бурятии, он находится в розыске за совершение преступления на территории Якутии. В правозащитной организации Amnesty International заявили, что Габышева нужно освободить. Там также назвали задержанного шамана узником совести.

Свое пешее путешествие длиной в 8 тысяч километров из Якутии в Москву Габышев начал в марте 2019 года. В общей сложности поход должен был продлиться два года. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км и привлек множество последователей.



Напомним, что в Сибири похитили якутского шамана, который шел пешком в Москву изгонять Путина.

Также мы писали о том, что сорок шаманов соберутся на священном острове Ольхон, чтобы вызвать дожди на Сибирь.