Около 20 000 солдат США могут прибыть в Польшу в рамках маневров Defender-2020, которые запланированы с марта по август 2020 года. Часть войск, вероятно, там и останется. Это предусмотрено планом увеличения военного присутствия США в Польше. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Американские солдаты, в том числе 1-a бронетанковая кавалерийская дивизия, прибудут в Польшу вместе с 6 000 транспортных средств. Учения пройдут также в Германии, Нидерландах и Бельгии.

"О размещении американских войск в нашей стране мы будем иметь ясность весной 2020 года, когда начнутся учения с участием американской дивизии. Это не значит, что запланированная дополнительная партия 1000 американских солдат уже тогда останется в Польши. Об этом еще будет достигнута договоренность с Пентагоном", - сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Павел Солох.

Он отметил, что солдаты, которые окажутся в Польше, должны создать условия, которые позволят, в случае необходимости, быстро перебрасывать дополнительные войска из Германии или из-за океана.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали оборонительную соглашение, по которому еще 1 000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе. Сейчас в стране размещены более 4 500 военных США.

Как сообщала "Страна", в Одессу вошел американский десантный катамаран. По данным журналистов, американский корабль сначала направился в Поти (Грузия), однако грузинские власти по непонятной пока причине не позволили ему зайти в свои территориальные воды.

Напомним, что в Польше по делу о контрабанде янтаря задержали двух украинцев, представлявшихся сотрудниками украинских спецслужб.