Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют незаконную продажу арестованного имущества сотрудниками государственного предприятия МВД, что повлекло 1,2 млн грн убытков для государства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что за неуплату налогов на сумму 1,2 млн грн в 2017 году Государственная фискальная служба (ГФС) применила налоговый залог на помещение государственного предприятия, которое принадлежит к сфере управления МВД Украины. "Служебные лица госпредприятия использовали поддельное решение одного из судов Днепра для снятия налогового залога с помещения и последующей его продажи", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, лицам, совершившим указанные преступления, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

До этого в ГБР сообщали, что речь идет о нежилых зданиях общей площадью 3 760, 4 кв. м., расположенных в Киеве.

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