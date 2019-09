В ВВС США готовятся к тому, что во время штурма их базы "Зона 51" в округе Линкольн (штат Невада), назначенном на 20 сентября, могут произойти чрезвычайные происшествия. Военные объявили о намерении ввести чрезвычайное положение. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

Как отмечается, для объявления ЧП в административном округе уже подготовили необходимые документы. Секретный объект ВВС США ("Зона 51") находится юге штата Невада в США. Рядом находятся города Рэйчел и Хайко.

Мы разбирались, что такое Зона 51, которую собрались штурмовать полтора миллиона человек в США. Там испытывают военную технику и другие летательные аппараты.

Как сообщала "Страна", в конце июня одно из сетевых сообществ создало в Facebook мероприятие под названием Storm Area 51, They Can't Stop All of Us (Штурмуем Зону 51, они не смогут остановить всех). Если всё это начиналось как шутка, то на настоящий момент в событии собираются принять участие 1,7 млн человек, и наверняка хотя бы часть из них восприняла событие серьезно. Так, владелица отеля в городке неподалеку уже сказала журналистам, что на нее обрушился шквал звонков от людей, которые хотят забронировать комнаты на даты около 20 сентября - день, на который назначен штурм.