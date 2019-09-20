В международном аэропорту "Ивано-Франковск" из-за неисправности шасси совершил аварийную посадку самолет, следовавший рейсом Валенсия - Киев с пассажирами на борту. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"19.09.2019 в 21:26 в ОКЦ УГСЧС поступило сообщение о том, что в международном аэропорту "Ивано-Франковск" совершает аварийную посадку авиарейс "Валенсия - Киев". Общее количество пассажиров (в т.ч. экипаж) - 90 человек. Причина аварийной посадки - сообщение датчика о неисправности шасси", - сообщает управление ОГА.

По их информации, к месту происшествия выезжали спасательные службы. Около 22.00 они получили команду "отбой", поскольку рейс приземлился без негативных последствий.

Напомним, что в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива.

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