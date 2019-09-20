В Киеве во время ремонта на Борщаговском путепроводе упал кран. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

Отмечается, что ЧП произошло во время монтажа временного барьерного ограждения "Нью-Джерси". "Никто не пострадал. Кран за несколько часов снова вернули к работе. Продолжается служебное расследование", - говорится в сообщении коммунальщиков.

Фото: facebook

Падение крана, которое произошло накануне, попало на видео, которые выложил Киев Оперативный в Facebook.

Видео: facebook.com

Отметим, что на Борщаговском путепроводе завершается монтаж нового рельсового полотна, скоро там запустят трамвайное сообщение и движение транспорта по одной полосе в сторону центра города.

Напомним, что на треснувший пешеходно-велосипедный мост в Киеве после ремонта стали пускать людей.

Также мы писали о том, что внутри нового пешеходного моста в Киеве обнаружили мух.