На Борщаговском мосту во время ремонта рухнул кран. Видео
В Киеве во время ремонта на Борщаговском путепроводе упал кран. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".
Отмечается, что ЧП произошло во время монтажа временного барьерного ограждения "Нью-Джерси". "Никто не пострадал. Кран за несколько часов снова вернули к работе. Продолжается служебное расследование", - говорится в сообщении коммунальщиков.
Фото: facebook
Падение крана, которое произошло накануне, попало на видео, которые выложил Киев Оперативный в Facebook.
Видео: facebook.com
Отметим, что на Борщаговском путепроводе завершается монтаж нового рельсового полотна, скоро там запустят трамвайное сообщение и движение транспорта по одной полосе в сторону центра города.
Напомним, что на треснувший пешеходно-велосипедный мост в Киеве после ремонта стали пускать людей.
Также мы писали о том, что внутри нового пешеходного моста в Киеве обнаружили мух.