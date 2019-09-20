В таблице коэффициентов УЕФА, определяющей количество клубов в еврокубках с небольшим временным лагом, Украина опустилась на 10 место, пропустив вперед Голландию. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

После первого тура групповых этапов еврокубков украинская ассоциация набрала всего 0,4 балла за счет победы киевского Динамо над Мальме в Лиге Европы (1:0). Поражения Александрии от Вольфсбурга в этом же турнире (1:3) и Шахтера от Манчестер Сити в Лиге чемпионов (0:3) очков не принесли.

На данный момент суммарный коэффициент Украины составляет 30,70 балла. Голландия, которая впервые за многие годы обошла нашу ассоциацию в таблице, имеет в активе 30,75. У идущей на 11 месте Турции 30,6 баллов в рейтинге.

И восьмая, и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в еврокубках, а вот 10 позиция уже теряет некоторые привилегии (серебренный призер чемпионата стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об 11 месте, которое не позволяет ассоциации делегировать свой клуб-чемпион автоматически в групповой этап Лиги чемпионов.

Как сообщала "Страна", ушел из жизни голландский футболист Фернандо Риксен, которому установили памятник при жизни. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием "Дух бойца". В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба Глазго Рейнджерс, за который играл в 2000-2006 годах.

Напомним все результаты стартовых матчей Лиги чемпионов.