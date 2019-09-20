Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости "развала России".

"Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны. Ни военных действий, ни санкций не было, наоборот, только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий", - отметила Захарова в своем Facebook.

"Но вместо работы над ошибками киевская "дипломатия" опять ищет любимые грабли", - добавила она.

Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Напомним, бывший посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать распад России своей стратегической политикой.

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