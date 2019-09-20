По данным источников "Страны" в религиозных кругах, Петр Порошенко пытался провести встречу с римским понтификом Франциском.

Это произошло во время пребывания экс-президента в Риме, куда он приезжал в начале сентября - для участия в мероприятиях Украинской греко-католической церкви.

В конце августа в Риме прошла встреча папы с паломниками УГКЦ. Информация об этом размещена на сайте конфессии. В делегации, судя по фото, был ряд известных украинцев - например, бывший глава Донецкой области Павел Жебривский (на фото крайний слева).

Об участии Порошенко греко-католики официально не сообщают. Однако, по нашей информации, он тоже находился в Ватикане. И добивался аудиенции у папы.

"Папский престол отказал Порошенко в личном общении с Франциском, заявив, что он уже не является главой государства и поэтому не имеет преимуществ для визитов к главе Ватикана. На ситуацию не смог повлиять и Святослав (Шевчук, глава УГКЦ - Ред.), который лично просил за Порошенко", - рассказывает собеседник "Страны".

Внимание лидера украинских греко-католиков к организации этой встречи было продиктовано личными интересами. Порошенко, по данным "Страны", собирался во время общения с Франциском поднять тему поддержки Ватиканом сценария вхождения ПЦУ в состав УГКЦ - в формате автономной структуры.

О слиянии двух церквей, как возможном сценарии развития ПЦУ, "Страна" уже рассказывала. Однако консультаций экс-президента с понтификом на эту скользкую тему так и не состоялось.

Как сообщают наши источники, Франциск не принял Порошенко по ряду причин. Первая - папа не хочет осложнений с новой украинской властью. Вторая - не желает, чтобы Порошенко использовал встречу с ним как элемент во внутриполитической борьбе.

Третья причина - понтифик не желает пока рисковать отношениями с Москвой, которая может признать столь резкий рывок УГКЦ в Украине угрозой Украинской православной церкви.

Тем более, что игра пока не стоит свеч. Ведь бывший президент уже утратил рычаги влияния на процесс.

"Папский престол исходит из того, что Порошенко не может гарантировать итоговый результат и поэтому переговоры нужно проводить с Фанаром, который контролирует ПЦУ. Если Константинополь возьмет на себя обязательство по переведению Православной церкви Украины в католическую зону влияния, то Ватикан готов рассмотреть такой сценарий", - поясняет собеседник "Страны"

В данной связи весьма примечательной выглядит встреча патриарха Варфоломея с главой УГКЦ в Риме 16 сентября. На ней стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии экуменизма (сближения различных христианских конфессий - Ред.). В частности, был поднят вопрос о создании смешанной комиссии, способной наработать предложения православного и католического сообществ.

Не исключено, что возможное слияние греко-католков с ПЦУ будет обсуждаться именно на этой площадке. И если там наметятся подвижки - то в дело может включиться и Ватикан.