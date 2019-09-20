Следователи Ингульского отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области в четверг, 19 сентября, сообщили о подозрении мужчине, задержанному после убийства трех работников АЗС в Николаеве. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сейчас решается вопрос об избрании 48-летнему местному жителю Николаева меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вооруженный мужчина, которого подозревают в расстреле трех работников газовой заправки в Ингульском районе Николаева, был задержан 18 сентября в результате оперативно-розыскных мероприятий. В полиции рассказали, что во время задержания он был нетрезвым, а у него в сумке обнаружили большое количество оружия и боеприпасов. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

Известно, что подозреваемый последние 12 лет работал на автозаправочной станции и совершил преступление из-за личных неприязненных отношений с погибшими, деньги с заправочной станции похищены не были.

Расследование продолжается, в случае доказательства вины подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Видео: youtube.com

Напомним также, что полиция назвала три версии убийства сотрудников заправки в Николаеве.