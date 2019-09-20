После посещения столовой в школе №11 Одессы в больницу обратилось 53 ученика. Принято решение о госпитализации 5 детей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика школы № 11 г. Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой. По состоянию на 07.00 20 сентября на стационарном лечении находится 5 человек", – заявили в пресс-службе ГСЧС. Начат комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщала "Страна", в Мукачево Закарпатской области 8 детей попали в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. У остальных школьников зафиксированы признаки отравления средней степени тяжести, они жалуются на тошноту и головную боль.

Напомним, что в детсаду Мелитополя отравились восемь малышей из ясельной группы.