В Киеве сегодня ночью, 20 сентября, Mercedes влетел в Mazda и отбросил легковушку в фасад здания. Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло около полуночи на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара. Как рассказал водитель Mazda, он ехал в сторону Михайловского монастыря и проезжал перекресток с улицей Гончара на зеленый сигнал светофора, когда в него влетел Mercedes. От удара первую легковушку развернуло, и она влетела в фасад дома, на первом этаже которого находится магазин цветов.

Фото: kiev.informator.ua

В результате ДТП никто серьезно не пострадал. Водитель Mercedes даже не поняла, как случилось ДТП. Она утверждала, что была трезвая и ехала по правилам. Но в крови дамы обнаружили 1,1 промилле алкоголя.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: youtube.com

Напомним, что на Дарницком мосту Hyundai "не заметил" оформления аварии и влетел в Lexus и BMW.

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