В пятницу, 20 сентября, на заседании Верховной Рады будет представлен проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Его представит нардепам министр финансов Оксана Маркарова. Об этом говорится в повестке дня, опубликованной пресс-службой Верховной Рады.

После этого парламентарии планируют включить в повестку дня сессии президентский законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований", а также альтернативный ему №2116-1 авторства народных депутатов от фракции "Голос".

Кроме того, депутаты планируют принять решение по законопроектам №1224 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период", №1225 "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц", №1227 по совершенствованию некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы, №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат", №1230 "По защите прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины.

Также ряд законопроектов запланированы к рассмотрению во втором чтении. Это, в частности, проект №1085-1 по защите прав потребителей финансовых услуг, №1053-1 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, №1065 по совершенствованию правовой охраны географических указаний.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект №1058 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" и президентский проект №1011 по организации обороны государства.

Как сообщала "Страна", в соцсетях уже отреагировали на принятие закона о госбюджете-2020.

В нем нет ничего, что обещала Зе-команда: каких-либо реформ, миллиардов дополнительных денег от остановки контрабанды и даже обещанных премьером Гончаруком темпов роста ВВП (он говорил, что это будет 40% за пять лет). Половину доходов бюджета съедают долги, еще четверть - затраты на армию и силовиков.

Премьер Алексей Гончарук заявил, что 2019 год станет последним, когда в Украине планировали и подавали в Раду проект госбюджета только на один год.