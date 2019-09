В результате стерльбы на улице в Вашингтоне погиб один человек. Еще шестеро людей ранены. На месте стрельбы находится скорая помощь и полиция. Двое из раненых в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает телеканал Fox 5. На месте происшествия работают сотрудники полиции из отдела расследования убийств. Все раненые были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2