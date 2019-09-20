Ночью в пятницу, 20 сентября, в Луцком военном госпитале произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре в госпитале, расположенном на улице Сенатора Левчановской, поступило в 02:25. В 02:36 к месту вызова прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части города Луцка.

"По внешним признакам установлено, что пожаром охвачена кровля больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров…. Оперативно была проведена эвакуация пациентов и персонала госпиталя. В общем персоналом и спасателями эвакуировано 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больнице. Пострадавших от пожара нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

Сообщается, что в 03:12 пожар локализован, в 05:00 ликвидирован.

Фото: dsns.gov.ua

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