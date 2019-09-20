Печальная новость пришла из Франции. Вчера, 19 сентября, в одной из парижских клиник умер знаменитый французский киноактер Шарль Жерар. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет. О смерти актера сообщил Мишель Гест, адвокат Жан-Поля Бельмондо, как передает Le Monde.

За свою актерскую карьеру Шарль Жерар снялся в 50 картинах. Он играл вместе Пьером Ришаром, Лино Вентурой и Жаном-Полем Бельмондо, с которым дружил почти 70 лет. Их дружба завязалась после встречи на ринге в 1948 году, когда Бельмондо сломал ему нос в поединке. Этот сломанный нос стал своеобразной визиткой покойного.

Свои наиболее известные роли Шарль Жерар сыграл в фильмах "Игрушка" Франсиса Вебера, "Чудовище" Клода Зиди, "Мужчина и женщина: 20 лет спустя" Клода Лелюша, "Человек и его собака" Франсиса Юстера и других. Кстати, Шарль Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша - он снялся в 20 его картинах.

Наша справка

Настоящая фамилия актера Ачемян. Он армянин по национальности и родился в Стамбуле 1 декабря, в 1926 году. Позже его семья переехала во Францию.

Его родители бежали из Советской Армении в 1920 году, потому что его отец был царским генералом. После приезда во Францию семья поселилась в Пре-Сен-Жерве, в пригороде Парижа. Его родителей умерли в 1942 году во время немецкой оккупации, он оказался сиротой в возрасте 16 лет.

Шарль Жерар подробно описал этот трудный период в своей автобиографии "Жизнь не всегда кино" (вышла в свет в 1994 году). Он пробовал свои силы в боксе и провел четыре поединка, которые проиграл нокаутом.

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