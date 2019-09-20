В городе Днепр банда рэкетиров выдавала себя за сотрудников СБУ, следователей полиции и "воров в законе". Погорели лже-силовики при "наезде" на предпринимателя, с которого требовали 300 тыс. долларов. В случае неуплаты бандиты угрожали потерпевшему и его родственникам физической расправой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме этого, преступная группа заставляла предпринимателя подписывать правовые документы для того, чтобы завладеть его бизнесом.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения злоумышленниками части суммы в размере 100 тысяч американских долларов. Правоохранители задержали одного из участников группировки в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в торгово-развлекательном центре во время получения еще одной части "транша", - говорится в сообщении.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит наказание по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Также известно, что следствие и поиски других участников группы преступников продолжаются.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", сотрудники полиции поймали банду, похитившую 22-летнего парня у Куренёвского парка.По данным следствия, поздно вечером подозреваемые подстерегли потерпевшего возле дома по ул. Копыловское, неподалеку Куренёвского парка. Угрожая парню предметом, похожим на пистолет, злоумышленники посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, что в Киевской области прекратили преступную деятельность группы лиц, которые сбывали наркотики через Telegram.