Палата представителей Конгресса США, вчера 19 сентября, приняла решение одобрить выделение Украине военной помощи на общую сумму в $250 млн. Что бы окончательно пройти все пути в Конгрессе этот законопроект должен утвердить еще и Сенат, после чего документ отправится на подпись к Дональду Трампу. Об этом передает Defense News.

Согласно принятому документу, выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США с 1 октября.

Напомним, ранее США подтвердили, что продолжат оказывать военную помощь нашей стране. В частности, Вашингтон планирует выделитт Украине $391,5 млн помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа. Эти деньги пойдут на закупку вооружения и военной техники, а также на финансирование различных программ, направленных на повышение и укрепление боеспособности ВСУ.

В частности, политика безопасности предусматривает помощь в $250 млн из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", $115 млн в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2020 года. В общем - $391,5 млн.