Сегодня, 20 сентября, Всеукраинский аграрный совет (ВАС) объявил о проведении по всей территории Украины акций протеста против намерений власти ввести рынок земли.

Об этом пресс-служба ВАС сообщила в Facebook и обнародовала карту, где пройдут такие акции протеста.

"20 сентября, с 10:00 до 12:00 почти по всей территории страны украинские аграрии проведут мирные акции, цель которых привлечь внимание общественности, президента Украины и правительства к проблемам внедрения рынка земли и высказать свое видение земельной реформы.

Согласно последним заявлениям властей, при открытии рынка земли планируется разрешить покупать землю юридическим лицам, учредителями которых являются иностранцы и иностранные компании. То есть иностранцы смогут свободно покупать украинскую землю.

Мирные акции пройдут на основных транспортных артериях Украины. На трассы выведут большое количество агротехники. Перекрывать дороги аграрии не будут, ведь понимают, что это принесет немало неудобств гражданам. Акция носит мирный характер и призвана привлечь внимание общественности и властей к проблеме", - заявили в пресс-службе ВАС.

Вот где пройдут акции протеста ВАС, фото: facebook.com/agrarna.rada.ua

Ранее "Страна" сообщала, что снятие моратория на продажу сельскохозяйственной земли поддерживает только треть украинцев.

Также мы рассказывали, что Зеленский пообещал продавать землю только украинцам.