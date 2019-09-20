Заработная плата бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна за август составила 46,7 тыс. гривен, его заместителей - от 15,7 тыс. до 40,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 74,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Украинских Новостей.

Сумма, начисленная Омеляну в августе, составила 46 700 гривен, из них должностной оклад составил 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 000 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 3 200 гривен, доплата за работу в условиях ограничений - 3 200 гривен, надбавка за интенсивность труда - 16 000 гривен, индексация - 301 гривну.

Надбавка за интенсивность труда составила 16 000 гривен, фото: ukranews.com

Сумма удержанных налогов lдля экс-министра составила 9 106 гривен. Фактическая сумма средств, полученная Омеляном, составила 37 594 гривны.

Зарплата заместителей министра инфраструктуры Юрия Лавренюка составила 40 607 гривен, Виктора Довганя - 15 681 гривну, госсекретаря Андрея Галущака - 74 592 гривны.

Ранее "Страна" сообщала, чем известен Владислав Криклий сменщик Омеляна на посту министра.