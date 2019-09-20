Вчера, 19 сентября, прошли матчи первого тура группового этапа Лиги Европы. Киевское Динамо сумело вырвать победу у шведского Мальме (1:0), а вот для Александрии выездной матч против Вольфсбурга закончился неудачей - подопечные Шарана проиграли немцам со счетом 3:1.

Из других итогов дня стоит отметить катастрофический старт российских ЦСКА и Краснодара. Армейцы были разгромлены Лудогорцем 5:1, а Краснодар потерпел сокрушительное поражение от Базеля - 5:0.

Ференцварош Сергея Реброва добился выездной ничьей в матче с Эспаньолом - 1:1, а грозный Манчестер Юнайтед минимально одолел на выезде казахскую Астану - 1:0.

Так же выделим и успех Ромы, которую возглавляет бывший коуч донецкого Шахтера Паулу Фонсека. "Волки" на своем поле разгромили турецкий Истамбул со счетом - 4:0.

Итак, все результаты матчей первого тура Лиги Европы-2019/2020

Группа А - АПОЭЛ (Кипр) - "Дюделанж" (Люксембург) - 3:4, "Карабах" (Азербайджан) - "Севилья" (Испания) - 0:3;

Группа В - "Копенгаген" (Дания) - "Лугано" (Швейцария) - 1:0, "Динамо" (Киев) - "Мальме" (Швеция) - 1:0;

Группа С - "Базель" (Швейцария) - "Краснодар" (Россия) - 5:0, "Хетафе" (Испания) - "Трабзонспор" (Турция) - 1:0;

Группа D - ЛАСК (Австрия) - Русенборг "(Норвегия) - 1:0, ПСВ (Голландия) -" Спортинг "(Португалия) - 3:2;

Группа Е - ЧФР (Румыния) - "Лацио" (Италия) - 1:0, "Ренн" (Франция) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1;

Группа F - "Стандарт" (Бельгия) - "Гимарайнш" (Португалия) - 2:0, "Айнтрахт" (Германия) - "Арсенал" (Англия) - 0:3;

Группа G - "Рейнджерс" (Шотландия) - "Фейеноорд" (Голландия) - 1:0, "Порту" (Португалия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:1;

Группа Н - "Эспаньол" (Испания) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1, "Лудогорец" (Болгария) - ЦСКА (Россия) - 5:1;

Группа I - "Вольфсбург" (Германия) - "Александрия" (Украина) - 3:1, "Гент" (Бельгия) - "Сент-Этьен" (Франция) - 3:2;

Группа J - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Вольфсберг" (Австрия) - 0:4, "Рома" (Италия) - "Истамбул Башакшехир (Турция) - 4:0;

Группа K - "Вулверхэмптон" (Англия) - "Брага" (Португалия) - 0:1, "Слован" (Словакия) - "Бешикташ "(Турция) - 4:2;

Группа L - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Астана" (Казахстан) - 1:0, "Партизан" (Сербия) - АЗ "Алкмаар" (Голландия) - 2:2.