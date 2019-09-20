Сегодня, 20 сентября, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция начала военную операцию в Йемене, к северу от портового города Ходейда, против военных объектов хуситов, которые взяли на себя ответственность за атаку на саудовские нефтяные объекты.

О начале военнной операции передает агенство Reuters.

Коалиция заявила, что уничтожила четыре объекта, используемые при сборке лодок с дистанционным управлением и морских мин, чтобы помочь защитить свободу морского судоходства.

"Эти площадки используются для нападений и террористических операций, которые угрожают судоходным линиям и международной торговле в проливе Баб-эль-Мандаб и на юге Красного моря", - заявил представитель коалиции полковник Турки аль-Малки.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, как выросли цены на нефть из-за атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.